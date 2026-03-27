Посольство РФ потребовало усилить охрану объектов после поджога в Праге Посольство РФ направит в МИД Чехии ноту после нападения на Русский дом в Праге

Российское посольство в Праге направит ноту в МИД Чехии с требованием усилить меры безопасности в отношении российской недвижимости и сотрудников загранучреждений, говорится в заявлении дипломатического представительства в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Поводом для этого стало нападение на Русский дом в Праге, совершенный вечером 26 марта.

По данным посольства, инцидент произошел ориентировочно в 22:30 по местному времени. Неизвестные использовали порядка шести бутылок с зажигательной смесью. Три из них разорвались снаружи, повредив фасад здания, еще три были заброшены на второй этаж в помещение библиотеки, где, по счастливой случайности, не взорвались.

По факту инцидента органами правопорядка Чешской Республики ведется расследование. Посольство направит в МИД Чехии соответствующую ноту, где вновь поставит вопрос об усилении чешскими властями мер безопасности в отношении объектов российской недвижимости и сотрудников российских загранучреждений в Чехии, — заявили в посольстве.

Ранее МИД Чехии осудил нападение на Русский дом в Праге. В ведомстве подчеркнули, что такова позиция по нападениям на любые объекты.