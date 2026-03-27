Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 13:15

МИД Чехии осудил нападение на Русский дом в Праге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

МИД Чехии осудил нападение на Русский дом в Праге, сообщило агентство ČTK. В ведомстве подчеркнули, что такова позиция по нападениям на любые объекты.

Чешский МИД принципиально осуждает насильственные нападения на какие угодно объекты. Это полностью относится к инциденту у Русского дома, — сказано в сообщении.

Русский дом, действующий при поддержке Россотрудничества, 27 марта забросали несколькими «коктейлями Молотова». Неизвестные использовали три бутылки с зажигательной смесью. Информации о разрушениях или пострадавших нет. В результате происшествия пострадавших не было, однако окна библиотеки и фасад здания получили повреждения.

Позднее нападение на Русский дом в Праге подтвердил руководитель учреждения Игорь Гиренко. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что этот инцидент является не чем иным, как варварским актом.

Молдавия до этого официально утвердила решение о денонсации договора с Россией о деятельности Русского дома в Кишиневе. Документ был подписан президентом страны Майей Санду. Ожидается, что процесс юридического оформления этого решения будет завершен на национальном уровне.

Чехия
нападения
Россия
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.