Отказ Молдавии принять верительные грамоты у посла РФ Олега Озерова, из-за якобы «вызывающего отношения» России к Кишиневу не имеет оснований, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что Молдавия примет верительные грамоты у посла РФ.

Заявление Гросу о якобы «вызывающем отношении» России к Молдавии не имеют оснований. Наша страна уважает суверенитет Республики Молдова и не вмешивается в ее внутренние дела. Наши дипломаты работают профессионально, защищают интересы своей страны и ее граждан, соблюдают законы и обычаи страны пребывания, — заявила она на сайте МИД РФ.

Отмечается, что спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что посол России в Кишиневе Озеров не получит возможности представить свои верительные грамоты до тех пор, пока российское руководство продолжает демонстрировать провокационное поведение. Гросу также предположил, что эта ситуация может сделать Озерова единственным послом в истории, который так и не прошел официальную аккредитацию.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение правительства республики начать процедуру выхода из СНГ, назвав его ошибочным и противоречащим воле большинства граждан. По его словам, этот курс, проводимый под давлением Запада, может привести страну к трагедии.