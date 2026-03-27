27 марта 2026 в 19:10

На Кипре взорвали кафе российского бизнесмена Пунина

Кафе российского бизнесмена Дмитрия Пунина на Кипре было подорвано неизвестными, сообщает Telegram-канал Baza. Преступление совершено с помощью СВУ.

Как сообщается, злоумышленники пытались уничтожить одно из заведений сети The Shawarma by Punin. Это уже третья провокация в отношении предпринимателя. В прошлом году на Кипре были подожжены его автомобили класса люкс и винный бутик.

По данным следствия, серия провокаций может быть связана с убийством близкого знакомого Пунина — криминального авторитета острова и президента футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Демостенуса. Примечательно, что подрыв заведения произошёл именно в тот день, когда должно было состояться судебное заседание по делу о гибели Демостенуса.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае произошел взрыв, его устроил мужчина из Охотского округа. По данным следствия, вечером 19 марта на пересечении улиц Промышленной и Хабаровской 40-летний мужчина, приехавший к сестре в гости, вступил в конфликт с тремя случайными прохожими. Повод для ссоры оказался незначительным, однако участник конфликта пошел на крайние меры и бросил в оппонентов боевую гранату.

На Кипре взорвали кафе российского бизнесмена Пунина
