На Кипре взорвали кафе российского бизнесмена Пунина

Кафе российского бизнесмена Дмитрия Пунина на Кипре было подорвано неизвестными, сообщает Telegram-канал Baza. Преступление совершено с помощью СВУ.

Как сообщается, злоумышленники пытались уничтожить одно из заведений сети The Shawarma by Punin. Это уже третья провокация в отношении предпринимателя. В прошлом году на Кипре были подожжены его автомобили класса люкс и винный бутик.

По данным следствия, серия провокаций может быть связана с убийством близкого знакомого Пунина — криминального авторитета острова и президента футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Демостенуса. Примечательно, что подрыв заведения произошёл именно в тот день, когда должно было состояться судебное заседание по делу о гибели Демостенуса.

