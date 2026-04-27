Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Запад фактически объявил войну Москве, является жестким предупреждением для Европы, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. По его словам, нынешняя риторика напоминает ситуацию, которая предшествовала началу военной операции на Украине.

Они (власти России. — NEWS.ru) посылают очень серьезные предупреждения. За последний месяц высокопоставленные российские чиновники, в том числе из администрации президента, направляли крайне жесткие сигналы коллективному Западу, особенно европейцам, — сказал он.

Христофору напомнил, что Москва до начала СВО неоднократно направляла предостережения экс-президенту США Джо Байдену и руководителям стран НАТО. Эксперт указал, что российское руководство настаивало на обсуждении новой архитектуры безопасности, но все эти призывы были проигнорированы.

Ранее Лавров заявил, что западные государства развязали войну против России, используя Украину в качестве геополитического орудия. По словам министра, в какой-то момент казалось, что Россия и Запад способны на мирное сосуществование, однако этого не произошло.