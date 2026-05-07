Украинского бизнесмена заочно приговорили к колонии за финансирование ВСУ Прокуратура Москвы: бизнесмена Черняка заочно осудили на 14 лет колонии

Суд заочно приговорил гражданина Украины Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование Вооруженных сил Украины, сообщила прокуратура Москвы. Первые четыре года срока осужденный должен будет отбыть в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима, а также выплатить штраф.

Бизнесмен признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, который находится в розыске, и в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия установлено, что Черняк является бенефициарным владельцем международного алкогольного холдинга Global Spirits и входящих в него компаний, часть из которых ведет коммерческую деятельность на территории России. Он принял решение использовать активы этих предприятий для финансирования террористической деятельности.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил бывшего премьер-министра Грузии Георгия Барамидзе, воевавшего на стороне ВСУ, к 6,5 года колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).