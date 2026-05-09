Взрыв и пожар произошли на НПЗ в США Fox 8: в Луизиане на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв и пожар

В штате Луизиана на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт произошли взрыв и крупный пожар, передает местный телеканал Fox 8. Над районом поднялся высокий столб дыма, который был виден за несколько километров.

Взрыв произошел на предприятии PBF Chalmette. Очевидцы также публиковали в соцсетях кадры с густым черным дымом и пламенем.

Пожар впоследствии удалось потушить. По предварительной информации, данных о пострадавших не поступало.

