09 мая 2026 в 00:05

Взрыв и пожар произошли на НПЗ в США

Fox 8: в Луизиане на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв и пожар

В штате Луизиана на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шалметт произошли взрыв и крупный пожар, передает местный телеканал Fox 8. Над районом поднялся высокий столб дыма, который был виден за несколько километров.

Взрыв произошел на предприятии PBF Chalmette. Очевидцы также публиковали в соцсетях кадры с густым черным дымом и пламенем.

Пожар впоследствии удалось потушить. По предварительной информации, данных о пострадавших не поступало.

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко заявил, что в Туапсе после пожара на НПЗ, возникшего после атаки ВСУ, собрали более 13 тыс. кубометров мазута. В гостиницах после эвакуации продолжают находиться 85 человек.

До этого в Ленинградской области произошло возгорание в складском здании мебельного производства. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.

Кроме того, в Уфе при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли три человека — две женщины 97 и 68 лет и 55-летний мужчина. Возгорание площадью 50 квадратных метров было ликвидировано, при разборе завалов обнаружены тела погибших.

