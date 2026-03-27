Путин поставил задачу перед Росгвардией по актуальным угрозам

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость оперативного реагирования Росгвардии на существующие вызовы в ходе своего выступления на торжественном концерте в честь Дня войск национальной гвардии РФ. Глава государства отметил, что актуальных угроз сегодня много, и военнослужащие хорошо это понимают, передает пресс-служба Кремля.

Под защитой Росгвардии находятся объекты стратегической инфраструктуры, специальные грузы на ключевых транспортных маршрутах, а также элементы, важные для государственного управления, экономического развития и стабильного энергоснабжения предприятий, городов и поселков, заявил глава государства. Президент подчеркнул, что в современных условиях требуются дополнительные усилия.

Совместно с вооруженными силами, коллегами из других профильных ведомств, региональными и местными органами власти нужно без промедления реагировать на актуальные угрозы. Их много. И вы об этом знаете, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что за 10 лет с момента создания Росгвардия последовательно наращивала оперативный и боевой потенциал, став надежным элементом системы национальной безопасности. По словам главы государства, по всем направлениям ведется профессиональная и ответственная работа, расширяются оперативно-служебные возможности ведомства.

Путин поставил задачу перед Росгвардией по актуальным угрозам
