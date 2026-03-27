27 марта 2026 в 19:26

Раскрыто, что вручил Путин Золотову в День войск национальной гвардии

Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову в День войск нацгвардии

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в День войск национальной гвардии вручил личный штандарт директору спецслужбы, командующему войсками Росгвардии Виктору Золотову. Этот персонифицированный знак различия символизирует служебный долг и персональную ответственность главы ведомства за управление войсками правопорядка, передает пресс-служба Кремля.

Штандарт выполнен в виде квадратного полотнища бордового цвета — ведомственного цвета войск национальной гвардии. По углам и краям расположены ленты в цветах государственного флага России, а в центре размещено золотое изображение эмблемы Росгвардии.

Ранее Путин заявил, что национальная гвардия РФ за 10 лет с момента своего основания постоянно укрепляла оперативный и боевой потенциал, превратившись в надежное звено системы национальной безопасности. Он отметил, что по всем направлениям идет профессиональная и ответственная работа по наращиванию оперативно-служебных возможностей.

Прежде представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на сотрудников Росгвардии возложена уникальная задача — беречь честь и достоинство. Дипломат подчеркнула, что сегодня они несут службу не только внутри страны, но и выполняют боевые задачи в зоне СВО.

