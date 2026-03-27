27 марта 2026 в 19:22

В Белоруссии сделали жесткое заявление на фоне долговой паники в Литве

Белоруссия заявила о готовности к встрече с Литвой без предварительных условий

Белоруссия готова к встрече с Литвой без предварительных условий, заявил представитель МИД республики Руслан Варанков. По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, ультимативные требования Вильнюса не соответствуют нормам дипломатии.

Мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. Искусственные же ультиматумы Вильнюса не имеют ничего общего ни с добрососедством, ни с нормальной дипломатической практикой, — отметил дипломат.

Ранее председатель комитета литовского сейма по внешней политике Ремигиюс Мотузас заявил, что политики и предприниматели в стране пытаются понять, как заплатить Белоруссии за стоянку фур на охраняемых площадках без нарушения санкций. Он подчеркнул, что из-за ограничений расчет через определенные белорусские банки просто невозможен.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков до этого заявил, что решение Литвы о временном закрытии границы продиктовано стремлением заработать политические очки на конфронтационной риторике. По его мнению, страна Прибалтики рассчитывает таким образом привлечь внимание и финансовую поддержку Европейского союза.

