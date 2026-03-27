27 марта 2026 в 19:29

Мать убила младенца и выбросила на свалку в российском регионе

В Дагестане на свалке нашли тело убитого матерью младенца

В Дагестане на мусорной свалке обнаружено тело младенца, погибшего от насильственных действий, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, к смерти ребенка причастна его мать.

Трагическая находка была сделана в Хасавюрте. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее пятилетняя девочка выкинула младенца из окна с высоты четвертого этажа в Татарстане. Трагедия произошла в поселке Васильево Зеленодольского района.

Также несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

Кроме того гражданку России Екатерину Бурнашкину, бросившую свою новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи в Турции сразу после родов, лишили родительских прав. Процесс проходил в закрытом режиме. Турецкий суд в свою очередь приговорил женщину к 15 годам за покушение на убийство, но апелляция переквалифицировала дело и освободила ее.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцев затрясло, крах доллара, удары Израиля: что будет дальше
Рубио раскрыл, что США могут сделать с оружием для Украины
Российский посол представил свои копии верительных грамот
Россия дала арабским странам одно обещание по Ормузскому проливу в ООН
Посол России в США дал оценку второму дню переговоров делегаций
В Госдуме оценили нападение на Русский дом в Праге
Мать убила младенца и выбросила на свалку в российском регионе
Путин поставил задачу перед Росгвардией по актуальным угрозам
Раскрыто, что вручил Путин Золотову в День войск национальной гвардии
В Белоруссии сделали жесткое заявление на фоне долговой паники в Литве
Ректор МГИМО рассказал о льготах для ветеранов СВО и их семей
Путин указал на роль Росгвардии в системе безопасности страны
Сквозной ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце апреля: чего ждать
На Кипре взорвали кафе российского бизнесмена Пунина
Израиль и США атаковали «желтый кек»
Названы лауреаты спецпремий «Золотой маски»
В ООН сравнили влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на голод
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
ВС США могут остаться без высокоточных боеприпасов из-за Ирана
Иран подготовит для США контрпредложение по завершению конфликта
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

