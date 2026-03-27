Мать убила младенца и выбросила на свалку в российском регионе В Дагестане на свалке нашли тело убитого матерью младенца

В Дагестане на мусорной свалке обнаружено тело младенца, погибшего от насильственных действий, сообщает Telegram-канал «112». По предварительным данным, к смерти ребенка причастна его мать.

Трагическая находка была сделана в Хасавюрте. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее пятилетняя девочка выкинула младенца из окна с высоты четвертого этажа в Татарстане. Трагедия произошла в поселке Васильево Зеленодольского района.

Также несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

Кроме того гражданку России Екатерину Бурнашкину, бросившую свою новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи в Турции сразу после родов, лишили родительских прав. Процесс проходил в закрытом режиме. Турецкий суд в свою очередь приговорил женщину к 15 годам за покушение на убийство, но апелляция переквалифицировала дело и освободила ее.