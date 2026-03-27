27 марта 2026 в 16:24

В Европе рассказали, у кого больше козырей в конфликте на Ближнем Востоке

Профессор Дизен: Иран находится в более выгодном положении, чем США

Иран находится в более выгодном положении, чем США, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен. В соцсети X он пояснил, что у Тегерана могут быть неограниченные запасы дешевых БПЛА, при этом у США сокращается число дорогих ракет-перехватчиков.

У Ирана, по-видимому, имеются практически неограниченные запасы дешевых беспилотников, <...> в то время как у США заканчиваются дорогостоящие ракеты-перехватчики, — написал Дизен.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что президент США Дональд Трамп высказываниями о мирных намерениях в отношении Ирана пытается усыпить бдительность республики перед началом наземной операции. Он отметил, что американский лидер лишь тянет время. Глава Белого дома ждет, пока на Ближний Восток не прибудут морпехи, добавил Джонсон.

До этого командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи заявил, что США дорого заплатят за проведение наземной операции на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что войска Исламской Республики готовы к любому сценарию.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

