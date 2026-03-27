Назван истинный мотив Украины в оборонной помощи Саудовской Аравии

Украина окажет поддержку Саудовской Аравии в ближневосточном конфликте по инициативе США, заявил NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Так он прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о подписании договора об оборонном сотрудничестве с Эр-Риядом. По словам политолога, саудиты могут перенять опыт ВСУ для сведения счетов с Ираном.

Киевский режим реально может помочь Саудовской Аравии, несмотря на свое нищее состояние. Все-таки у них богатый опыт ведения боевых действий против второй армии в мире. Эти навыки, которые с подачи, я думаю, прежде всего американцев, как хозяев проекта «Украина», будут тиражироваться. Саудиты в достаточно хороших союзнических отношениях с США. И у них есть старые споры с Ираном. Я думаю, что по команде Вашингтона Зеленский может передать этот богатый опыт, накопленный кровавым способом. В этом смысле киевский режим является, помимо инструмента войны против России, полигоном для обкатывания того, как вести боевые действия эффективным способом, — высказался Ярошенко.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что Зеленский пытается привлечь к себе внимание с помощью ближневосточного конфликта. По его словам, сейчас мировой интерес переключается на Иран.