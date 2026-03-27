Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 16:19

Медведев предсказал неизбежную месть американцам после убийства Хаменеи

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

США не смогут избежать мести после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, выразил уверенность заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что ответные действия Тегерана могут последовать в различных точках мира.

Могу сказать то, о чем говорил: после убийства верховного лидера, на мой взгляд, это совпадает и с мнением аналитиков, неизбежной является и месть американцам, которая будет осуществляться, вполне вероятно, по всему миру, — сказал он.

Медведев подчеркнул, что шиитов много в различных регионах независимо от конкретного течения шиизма, и они воспринимают гибель верховного лидера Ирана как убийство духовного патриарха. По его словам, нынешние события — это лишь начало масштабных последствий.

Ранее политик заявил, что у НАТО «поехала крыша» после убийства Али Хаменеи и начала войны на Ближнем Востоке. Он назвал «дегенератами» членов Альянса, которые во главе с генсеком Марком Рютте обсуждают применение пятой статьи Вашингтонского договора для помощи США.

Дмитрий Медведев
Россия
Иран
Али Хаменеи
США
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.