Медведев предсказал неизбежную месть американцам после убийства Хаменеи

США не смогут избежать мести после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, выразил уверенность заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что ответные действия Тегерана могут последовать в различных точках мира.

Могу сказать то, о чем говорил: после убийства верховного лидера, на мой взгляд, это совпадает и с мнением аналитиков, неизбежной является и месть американцам, которая будет осуществляться, вполне вероятно, по всему миру, — сказал он.

Медведев подчеркнул, что шиитов много в различных регионах независимо от конкретного течения шиизма, и они воспринимают гибель верховного лидера Ирана как убийство духовного патриарха. По его словам, нынешние события — это лишь начало масштабных последствий.

Ранее политик заявил, что у НАТО «поехала крыша» после убийства Али Хаменеи и начала войны на Ближнем Востоке. Он назвал «дегенератами» членов Альянса, которые во главе с генсеком Марком Рютте обсуждают применение пятой статьи Вашингтонского договора для помощи США.