Иностранные студенты раскидали наркотики в центре российского города Двоих студентов поймали при попытке сбыть наркотики в Калининграде

Двое иностранных студентов попались на попытке сбыта наркотиков в Калининграде, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Калининградской области. На улице Александра Невского правоохранители задержали 20-летнюю девушку из Индии, у которой с собой был сверток с 35,6 грамма «соли».

Выяснилось, что иностранка также успела оборудовать в вазонах на площади Победы семь тайников-закладок с запрещенным веществом. Также задержан и 22-летний приятель дилерши. Он успел оборудовать два тайника с метилэфедроном. Товар молодые люди покупали через интернет.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3,4, ст. 228.1 УК РФ. На время следствия фигуранты заключены под стражу, — отметили в ведомстве.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники российского и белорусского ведомств предотвратили попадание на рынок 65 тыс. разовых доз запрещенных веществ. Наркотики изготавливались в арендованных жилых помещениях на территории Российской Федерации.

