В Сызрани эвакуировали жильцов из обрушившегося после атаки БПЛА дома

Жильцов неповрежденных подъездов дома в Сызрани, где произошло частичное обрушение после атаки БПЛА, эвакуировали, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Под завалами могут оставаться два человека, среди них один несовершеннолетний.

Проведена эвакуация жильцов соседних подъездов, — заявили в МЧС.

Власти региона уточнили, что на месте работают девять бригад скорой помощи. Спасенным оказывают медицинскую и психологическую помощь. Для жителей дома развернули пункт временного размещения.

Взрывы раздались накануне. Местные жители также сообщали о работе систем ПВО и звуках стрельбы.

Ранее сообщалось, что по Новочеркасску в Ростовской области наносят удары ВСУ. Согласно предоставленной информации, в небе над городом слышны взрывы, активно работает противовоздушная оборона. Минобороны РФ сведения пока не комментировало.

В то же время военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы группировки «Север» за минувшую неделю увеличили подконтрольную территорию в Сумской области. За тот период российские военные заняли два села в Харьковской области — Волчанские Хутора и Зыбино.