Еще одна многоэтажка в Сызрани оказалась под ударом ВСУ SHOT: еще одна многоэтажка в Сызрани пострадала от беспилотной атаки ВСУ

Еще один многоквартирный жилой дом пострадал в результате беспилотной атаки ВСУ на Сызрань, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, украинский БПЛА сдетонировал на уровне пятого этажа.

В материале говорится, что после взрыва разгорелся пожар в одной из квартир, а по всему дому выбило десятки стекол. Также, пишет канал, сгорели две припаркованные внизу машины, на которые упали обломки. Этот дом располагается в том же районе, где произошло обрушение подъезда из-за атаки ВСУ.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. На месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф, отметил он.

Позже стало известно, что при обрушении подъезда пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Как сообщили в МЧС России, под завалами могут находиться два человека, в том числе ребенок. На месте происшествия продолжают работу спасатели.