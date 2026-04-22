Стало известно о десятках БПЛА, атаковавших Воронежскую область Гусев: в Воронежской области за ночь ликвидировали 40 беспилотников ВСУ

В Воронежской области минувшей ночью ликвидировали 40 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, БПЛА были обнаружены, уничтожены и подавлены над одним городом и пятью районами региона. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним городом и пятью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 40 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал Гусев.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 апреля в Ростовской области силы противовоздушной обороны перехватили украинские БПЛА. Как отмечал губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Этой же ночью в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда жилого многоквартирного дома в результате атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, на месте начали работать девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф.

МЧС России опубликовало видео с места обрушения, на котором зафиксирована работа спасателей и проведение поисковой операции.