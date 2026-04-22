Турэксперт объяснил, как использовать долгие пересадки себе на руку Турэксперт Гажиенко рассказал о бесплатных экскурсиях при длительных пересадках

При возникновении длительных пересадок некоторые авиакомпании дарят туристам бесплатные экскурсии, заявил NEWS.ru турэксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко. По его словам, свободное от поездки время можно уделить на решение накопившихся рабочих задач.

Долгие пересадки в путешествиях часто кажутся досадной помехой — временем, которое приходится просто «переждать». Но что, если превратить эти часы в ценный ресурс? Выйдите за пределы транзитной зоны — и перед вами откроется целый мир. К тому же некоторые авиакомпании дарят в таких случаях неплохие бонусы. Например, бесплатную экскурсию по Стамбулу. Или проживание в роскошных отелях на отличных условиях в Катаре или Саудовской Аравии. Главное — заранее изучать эти предложения. Но даже если вы летите разными авиакомпаниями, можете отправиться в самостоятельное путешествие, — поделился Гажиенко.

Он подчеркнул, что долгие пересадки могут стать отличным временем для восстановления энергии. По словам турэксперта, можно найти укромное место в терминале и провести там 10–15 минут, занимаясь медитацией, выполняя легкие упражнения для спины, читая книгу или слушая успокаивающую музыку.

Если вы совмещаете поездки с работой, пересадка станет временным офисом. Разберите накопившуюся почту, подготовьте черновик отчета, прослушайте профессиональный подкаст, проведите короткую онлайн-встречу с коллегами. Главное — соблюдать баланс: выделите два-три блока по 30–60 минут на работу, чередуя их с отдыхом. Ведение дневника путешествий тоже помогает перезагрузиться: зафиксируйте впечатления, запишите идеи для будущих поездок. Эти простые действия снизят стресс и настроят на дальнейший путь. Используйте свободное время для планирования оставшейся части путешествия, — резюмировал Гажиенко.

Ранее генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова предупредила, что авиабилеты в Азию значительно подорожают в мае из-за топливного кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива. По ее мнению, в этот период лучше обратить внимание на поездку в Турцию или ОАЭ.