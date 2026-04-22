IT-эксперт озвучил неочевидный метод хакеров для взлома соцсетей

Хакеры могут взломать чужие социальные сети, используя старый номер телефона жертвы, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, при смене данных следует актуализировать настройки безопасности в своем аккаунте либо удалить уже имеющийся профиль.

Если человек долго не пользуется номером телефона, то он может поступить в свободную продажу. Через какое-то время злоумышленники это прекрасно понимают. Получив сведения, они просто начинают пробовать зайти в разные соцсети. Если там нужен пароль, то они просто сбрасывают его и осуществляют удачный заход. Если пользователь понимает, что он не планирует дальше заходить на какую-то платформу, то лучше, конечно, аккаунт удалить. При смене номера телефона необходимо также во всех соцсетях привязать актуальные данные, — предупредил Зыков.

Ранее эксперт по кибербезопасности Глеб Гаус предупредил, что видеоняню могут взломать хакеры, как и любое другое электронное устройство. Он порекомендовал регулярно обновлять программное обеспечение и использовать двухфакторную аутентификацию.