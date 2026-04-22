Глава ЦЭМИ признался в даче взятки в 3 млн рублей Директор ЦЭМИ РАН признался в даче взятки в 3 млн рублей по делу о гранте

Директор Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ) Альберт Бахтизин написал явку с повинной о даче взятки в размере более 3 млн рублей сотрудникам РАН за содействие в получении научного гранта, сообщает ТАСС. Отмечается, что он активно содействует следствию.

Бахтизин А. Р. написал явку с повинной о даче взятки Молчанову А. А. и Сидоренко С. В. в размере 3 090 000 рублей. Оказывает следствию активное содействие в раскрытии преступления, — указано в документе.

По версии следствия, в 2024 году фигуранты вступили в сговор для получения гранта ЦЭМИ на сумму около 300 млн рублей. Взамен Бахтизин обещал выплатить незаконное вознаграждение в размере 3 млн рублей.

Следствие считает, что в ходе этой схемы были оформлены фиктивные трудовые договоры. Кроме того, было создано положительное экспертное заключение заявки института, которое получило максимальные баллы. После поступления средств гранта часть денег была выведена через выплаты под видом премий, утверждает следствие.

Ранее суд в Москве отправил под стражу сотрудников РАН Алексея Молчанова, Сергея Сидоренко и первого заместителя директора Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) Николая Каргина. Их обвиняют в получении крупных взяток от претендентов на гранты.