В Турции захотели объяснений после неоднозначных слов фон дер Ляйен

Еврокомиссия пытается оправдаться за высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о Турции, заявив, что ее слова были вырваны из контекста, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Паулу Пиньо. Говоря о расширении Евросоюза, фон дер Ляйен 19 апреля заявила, что ЕС должен охватить весь Европейский континент, чтобы на него якобы не могли влиять Россия, Турция или Китай.

После этого Анкара направила запрос в Еврокомиссию с целью уточнить, правильно ли СМИ передали слова председателя ЕК.

Европейская комиссия заявила, что высказывание было вырвано из контекста и по нему будут даны разъяснения, — отметили там.

Пиньо пояснила, что упоминание Турции было признанием ее геополитического влияния и масштабов. По ее словам, фон дер Ляйен не пыталась сравнивать Турцию с другими странами. Представитель ЕК подчеркнула важность Турции в качестве партнера Евросоюза как в экономической, так и в политической сфере, особенно по вопросам миграции. Пиньо также напомнила, что Турция является кандидатом на вступление в ЕС, а также остается союзником блока по НАТО.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Турцию в рамках рабочей поездки. Планируется его встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.