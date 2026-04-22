Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 07:13

В Турции захотели объяснений после неоднозначных слов фон дер Ляйен

Bloomberg: ЕК пытается оправдаться за слова фон дер Ляйен о Турции

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Еврокомиссия пытается оправдаться за высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о Турции, заявив, что ее слова были вырваны из контекста, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Еврокомиссии Паулу Пиньо. Говоря о расширении Евросоюза, фон дер Ляйен 19 апреля заявила, что ЕС должен охватить весь Европейский континент, чтобы на него якобы не могли влиять Россия, Турция или Китай.

После этого Анкара направила запрос в Еврокомиссию с целью уточнить, правильно ли СМИ передали слова председателя ЕК.

Европейская комиссия заявила, что высказывание было вырвано из контекста и по нему будут даны разъяснения, — отметили там.

Пиньо пояснила, что упоминание Турции было признанием ее геополитического влияния и масштабов. По ее словам, фон дер Ляйен не пыталась сравнивать Турцию с другими странами. Представитель ЕК подчеркнула важность Турции в качестве партнера Евросоюза как в экономической, так и в политической сфере, особенно по вопросам миграции. Пиньо также напомнила, что Турция является кандидатом на вступление в ЕС, а также остается союзником блока по НАТО.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Турцию в рамках рабочей поездки. Планируется его встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Европа
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
Турция
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.