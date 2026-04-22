Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 02:32

Евродепутат предрек ЕС «начало конца»

Евродепутат Мариани заявил, что ЕС разрушает свою экономику ради Украины

Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что политика Евросоюза по поддержке Украины ведет к разрушению экономики стран ЕС. Курс европейских властей, по его мнению, направлен на продолжение конфликта «любой ценой». Мариани уверен, что это наносит ущерб самим европейским государствам.

Сегодня единственное настоящее дело Европейского союза — это продолжать этот конфликт до конца, и любой ценой. Значит, мы разрушаем Европу, мы разрушаем экономику наших стран, — заявил Мариани.

Он также отметил, что руководство ЕС игнорирует последствия такой политики. И со временем в Евросоюзе будет ясна настоящая цена конфликта на Украине, и «это станет своего рода началом конца ЕС».

Я думаю, что ЕС сейчас копает себе могилу, — добавил евродепутат.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что одна из стран Евросоюза блокирует возможность ввести санкции против Грузии. По ее словам, 26 стран поддержали ограничительные меры, так как Грузия якобы систематически нарушает обязательства, взятые в рамках безвизового режима в демократии и основных прав.

Европа
Украина
Евросоюз
Тьерри Мариани
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.