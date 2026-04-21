21 апреля 2026 в 20:37

Дмитриев прокомментировал слухи о планах ЕС по закупкам газа

Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет скоординированных закупок газа в масштабах всего ЕС, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем Х. По его словам, этим она ослабит европейские государства и централизует власть в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен сделала это с вакцинами. Теперь она хочет скоординированных закупок газа в масштабах всего ЕС. Она использует каждый кризис одинаково: ослабляет европейские государства, централизует власть в Брюсселе и навязывает всем остальным дорогостоящие и ошибочные решения, — написал Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал публикацию издания Politico о том, что Еврокомиссия намерена возобновить скоординированные общеевропейские закупки газа. По их мнению, конфликт на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу поставок.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европе следует вернуться к закупкам российского газа, чтобы избежать «энергетической блокады» и остановки производственных мощностей. Политик обратил внимание на решение Вашингтона приостановить санкции, препятствующие торговле российской нефтью, подчеркнув, что если крупнейшая демократия мира идет на такой шаг, то Брюссель просто обязан последовать этому примеру.

