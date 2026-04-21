В Италии раскрыли сеть эскорт-услуг для футболистов и гонщиков «Формулы-1» Прокуратура Милана завершила расследование сети эскорт-услуг для ВИП-клиентов

Прокуратура Милана завершила расследование в отношении преступной группы, которая организовывала эскорт-услуги для ВИП-клиентов, сообщает La Gazzetta dello Sport. В постановлении суда упоминаются не менее 50 клиентов — футболисты ведущих клубов Серии А, несколько гонщиков «Формулы-1» и бизнесмены. Их имена не раскрываются.

Под прикрытием компании по организации мероприятий в пригороде Милана действовала сеть, предлагавшая «полные пакеты» отдыха. Клиентам предлагали вечер в популярном клубе, номер в роскошном отеле и сопровождение девушек по вызову. Стоимость пакета составляла несколько тысяч евро. Во время вечеринок использовался «веселящий газ» (закись азота), который не классифицируется как допинг и не выявляется при стандартных тестах.

Организаторами сети оказалась семейная пара Эмануэле Буттини и Дебора Рончи. В штаб-квартире компании во время локдауна работал нелегальный ночной клуб. Девушки получали 50% от выручки, остальное — организаторы. Четыре человека арестованы по обвинению в пособничестве и эксплуатации проституции, а также в отмывании доходов.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении Telegram на основании закона о безопасности в интернете 2023 года. Цель проверки — выяснить, соблюдает ли платформа обязанности по предотвращению распространения незаконного контента, содержащего сцены сексуального насилия над детьми. В Великобритании запрещено как распространять, так и хранить подобные материалы.

