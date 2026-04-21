21 апреля 2026 в 20:45

Картаполов высмеял амбиции Макрона

Картаполов: Макрон пытается примерить на себя треуголку Наполеона

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Франции Эммануэль Макрон пытается примерить на себя треуголку французского императора Наполеона Бонапарта, заявил ИС «Вести» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что, однако, ему до Наполеона как его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому до Луны.

Макрон вообще пытается на себя примерить треуголку Наполеона, но, понимаете, у него общего с Бонапартом — только рост. А все остальное... Ему до Наполеона как Зеленскому до Луны, — сказал Картаполов.

Ранее Макрон в телефонном разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности Парижа оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе. Лидер Франции сообщил Пезешкиану, что настаивал на соблюдении режима прекращения огня, в том числе на территории Ливана.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что Париж должен немедленно отказаться от антироссийских санкций на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана, во избежание энергетического кризиса. По его мнению, эти ограничения приносят выгоду лишь Вашингтону.

