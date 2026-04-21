Визит Вэнса в Исламабад сорвался по неожиданной причине NYT: поездку Вэнса в Исламабад отложили из-за позиции Ирана по переговорам

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном перенесли на неопределенный срок, сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников. Причиной стало отсутствие реакции Тегерана на переговорные позиции Вашингтона.

При этом, по данным издания, дипломатический процесс фактически заморожен из-за отсутствия ответа со стороны Ирана, однако сама поездка Вэнса пока официально не отменена.

Ранее телекомпания CNN, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщила, что противоречивые публичные комментарии президента США Дональда Трампа наносят ущерб переговорному процессу между Соединенными Штатами и Ираном. Собеседники телекомпании также отметили, что иранская сторона испытывает глубокое недоверие к США.