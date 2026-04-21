Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 20:48

Визит Вэнса в Исламабад сорвался по неожиданной причине

NYT: поездку Вэнса в Исламабад отложили из-за позиции Ирана по переговорам

Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном перенесли на неопределенный срок, сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников. Причиной стало отсутствие реакции Тегерана на переговорные позиции Вашингтона.

Дипломатическая поездка вице-президента Джей Ди Вэнса в Исламабад, где он, как ожидалось, должен был обсудить ядерную сделку с иранскими переговорщиками, была отложена после того, как Тегеран не отреагировал на американские переговорные позиции, — говорится в публикации.

При этом, по данным издания, дипломатический процесс фактически заморожен из-за отсутствия ответа со стороны Ирана, однако сама поездка Вэнса пока официально не отменена.

Ранее телекомпания CNN, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщила, что противоречивые публичные комментарии президента США Дональда Трампа наносят ущерб переговорному процессу между Соединенными Штатами и Ираном. Собеседники телекомпании также отметили, что иранская сторона испытывает глубокое недоверие к США.

Мир
США
Иран
Джей Ди Вэнс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.