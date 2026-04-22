Раскрыты хитрые схемы мошенников по блокировкам iPhone

Злоумышленники начали шантажировать владельцев iPhone, угрожая удалить фотографии из iCloud, если им не заплатят выкуп, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, пользователям не стоит переходить по сомнительным ссылкам от неизвестных лиц.

Мошенники начали угрожать владельцам iPhone удалением всех фото с iCloud. Главная цель аферистов — вымогательство: доступ к аккаунту позволяет им полностью заблокировать смартфон и потребовать выкуп за его разблокировку. Они рассылают письма о якобы переполненном хранилище и требуют срочно «обновить тариф», чтобы не потерять фото и личные данные. На деле ссылки ведут на фишинговые сайты, где у жертв крадут логины, пароли и банковские данные, — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что в интернете мошенники быстро устанавливают контакт и завоевывают доверие. По словам доцента, спустя некоторое время они под разными предлогами, такими как «помоги распечатать важные документы» или «срочно нужно зайти в облако», просят жертву войти в свой iCloud-аккаунт на чужом устройстве.

Как только доступ к смартфону получен, аферисты тут же активируют функцию блокировки устройства. Телефон оказывается полностью недоступен для владельца — его нельзя разблокировать, использовать или стереть. Никогда не входите в свой iCloud с чужих устройств и не делитесь данными под предлогом «помощи». Лучше перестраховаться, чем остаться без гаджета, — заключил Щербаченко.

Ранее в МВД России призвали устанавливать программное обеспечение только из официальных и проверенных источников. Это важно для защиты устройства от вирусов и предотвращения потери учетной записи.