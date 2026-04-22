Голландская разведка высоко оценила армию России

Военная разведка Нидерландов MIVD заявила о росте эффективности действий российских вооруженных сил с начала спецоперации, говорится в докладе спецслужб страны. В документе сказано, что с 2022 года ВС РФ продемонстрировали высокую способность адаптироваться и выполнять поставленные задачи.

Российская армия стала не только более многочисленной, но и более эффективной, — говорится в публикации.

У российских войск накоплен большой опыт, который они сумели эффективно интегрировать в практику, отмечается в докладе. По оценке экспертов, это привело к заметному росту качества ключевых характеристик армии.

Отдельно в докладе выделяется развитие направления беспилотников. По мнению нидерландской разведки, улучшения особенно заметны в сфере применения БПЛА.

