22 апреля 2026 в 05:46

Голландская разведка высоко оценила армию России

Разведка Нидерландов признала рост эффективности армии России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военная разведка Нидерландов MIVD заявила о росте эффективности действий российских вооруженных сил с начала спецоперации, говорится в докладе спецслужб страны. В документе сказано, что с 2022 года ВС РФ продемонстрировали высокую способность адаптироваться и выполнять поставленные задачи.

Российская армия стала не только более многочисленной, но и более эффективной, — говорится в публикации.

У российских войск накоплен большой опыт, который они сумели эффективно интегрировать в практику, отмечается в докладе. По оценке экспертов, это привело к заметному росту качества ключевых характеристик армии.

Отдельно в докладе выделяется развитие направления беспилотников. По мнению нидерландской разведки, улучшения особенно заметны в сфере применения БПЛА.

Ранее в зоне СВО подразделения группировки войск «Днепр» за сутки ударили по военным и солдатам ВСУ. В результате уничтожены более 50 военных, 28 машин, склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Европа
Нидерланды
Россия
армия
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
