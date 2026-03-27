Чешского посла вызвали в МИД России

27 марта 2026 в 16:16

Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за нападения на Русский дом в Праге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за нападения на Русский дом в Праге, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Дипломату выразили протест.

27 марта в МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Даниэл Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью. Выражена глубокая обеспокоенность произошедшим, — сказано в сообщении.

Русский дом, действующий при поддержке Россотрудничества, 27 марта забросали несколькими «коктейлями Молотова». Неизвестные использовали три бутылки с зажигательной смесью. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

В свою очередь российское посольство в Праге направит ноту в МИД Чехии с требованием усилить меры безопасности в отношении российской недвижимости и сотрудников загранучреждений. Чешское министерство иностранных дел уже осудило инцидент.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нападение на Русский дом в Праге расценивается как варварский акт. Именно так дипломат отреагировала на сведения о том, что вечером 26 марта неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью.

