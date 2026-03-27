Медведев предвидел печальные для США итоги наземной операции в Иране Медведев: наземная операция США в Иране пойдет по сценарию Вьетнама

Если Соединенные Штаты решатся начать наземную операцию в Иране, они могут повторить сценарий Вьетнама, такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик напомнил, что тогда США в течение 10 лет не могли найти достойный выход, передает РИА Новости.

Залезть в такую наземную операцию на большом отдалении от тех же самых Соединенных Штатов Америки грозит приблизительно такими же последствиями, как то, что произошло во Вьетнаме. Когда Вашингтон залез в чужую страну, находящуюся за тысячу миль от Вашингтона, и в течение десяти лет не мог найти достойный выход из этого конфликта, — предположил Медведев.

Ранее сообщалось, что американская администрация рассматривает несколько вариантов проведения ограниченной наземной операции в Иране. В одном из них предусмотрено размещение военных США в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Также сообщалось, что более 4500 моряков и морских пехотинцев США отправились на Ближний Восток. Амфибийная группа во главе с универсальным десантным кораблем USS Boxer вышла из Сан-Диего 18 марта.