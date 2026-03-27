27 марта 2026 в 15:06

Военэксперт ответил, почему ВСУ стягивают спецбатальоны под Сумы

Военэксперт Кнутов: ВСУ перекидывают солдат под Сумы из-за сложной обстановки

Переброс украинского спецподразделения «Шаманбат» в Сумскую область связан с крайне напряженной обстановкой на этом участке фронта и попыткой Киева стабилизировать линию обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, ВС РФ активно расширяют блокировочную зону для обеспечения безопасности приграничных территорий.

Переброс украинского спецподразделения «Шаманбат» в Сумскую область связан с тем, что там действительно очень напряженная ситуация. Российские войска расширяют, причем активно, блокировочную зону, которая должна обезопасить наши области, прилегающие к границе, от ударов артиллерии противника. И, естественно, там идет продвижение российской армии. Украинские войска устали, деморализованы. Есть информация, что ВСУ сдаются в плен, и поэтому Киев пытается заткнуть брешь свежими силами, — пояснил Кнутов.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что спецподразделение главного управления разведки Украины «Шаманбат», которое изначально готовили для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, перебросили в Шосткинский район Сумской области. По словам источника, это нужно для стабилизации ситуации на фронте.

Дмитрий Бугров
Александрина Гуловская
