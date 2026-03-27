27 марта 2026 в 16:36

Захарова высмеяла один западный миф о Путине

Захарова назвала смехотворными слухи о просьбе Путина к бизнесу

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Утверждения западных СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы просил бизнес финансово поддержать специальную военную операцию, выглядят нелепо, поскольку СВО поддерживают все слои населения страны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире колумбийского радио Caracol. Дипломат назвала смехотворной саму постановку такого вопроса.

Это действительно очень смешно. Мы всем народом объединились, чтобы бороться с врагом. В этом участвует не только «российский бизнес», как вы говорите, а все граждане России, — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что нападение на Русский дом в чешской Праге является не чем иным, как варварским актом. Так она отреагировала на информацию, что вечером 26 марта неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью.

До этого представитель МИД РФ назвала нечистоплотными журналистов, которые распространили информацию о якобы неуважительном отношении Москвы к бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. По словам дипломата, подобное даже не укладывается в голове.

Назван политик, который может стать ключом к завершению конфликта в Иране
Тактильная стабильность: почему нам важно засыпать в знакомых ощущениях
В Госдуме раскрыли стратегический просчет США в войне с Ираном
Литва ищет лазейку, чтобы расплатиться с Белоруссией за фуры
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

