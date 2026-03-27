Захарова высмеяла один западный миф о Путине

Утверждения западных СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы просил бизнес финансово поддержать специальную военную операцию, выглядят нелепо, поскольку СВО поддерживают все слои населения страны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире колумбийского радио Caracol. Дипломат назвала смехотворной саму постановку такого вопроса.

Это действительно очень смешно. Мы всем народом объединились, чтобы бороться с врагом. В этом участвует не только «российский бизнес», как вы говорите, а все граждане России, — отметила она.

Ранее Захарова заявила, что нападение на Русский дом в чешской Праге является не чем иным, как варварским актом. Так она отреагировала на информацию, что вечером 26 марта неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с зажигательной смесью.

До этого представитель МИД РФ назвала нечистоплотными журналистов, которые распространили информацию о якобы неуважительном отношении Москвы к бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. По словам дипломата, подобное даже не укладывается в голове.