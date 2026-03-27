Появились новые подробности убийства экс-депутата Саидова

Экс-депутат Нижегородской области Минкаил Саидов был убит у себя дома, передает Telegram-канал «112» со ссылкой на его родственников. Невестка погибшего заявила, что это могло быть связано с убийством ее мужа.

Тело мужчины обнаружил его друг, с которым они в тот день планировали поехать по рабочим делам. Невестка рассказала, что за Саидовым, вероятно, велась слежка, и нападение произошло в тот момент, когда он остался один.

Два года назад в семье Саидова при неизвестных обстоятельствах погиб его сын Али. По словам источников, молодого предпринимателя жестоко зарезали в местном кафе, а подозреваемый в этом преступлении до сих пор скрывается.

Ранее сообщалось, что в городе Шахунья Нижегородской области неизвестный застрелил бывшего муниципального депутата. Убийство произошло на Комсомольской улице с использованием охотничьего ружья, после чего преступник скрылся с места. Следственные органы проверяют возможную связь между гибелью экс-депутата и смертью его сына.