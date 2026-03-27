В Госдуме раскрыли, приведет ли война США и Ирана к краху мировой экономики Депутат Толмачев: война США против Ирана не приведет к экономической катастрофе

Война в Иране в ближайшее время не приведет к глобальному экономическому краху, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, крупные страны пока не столкнутся с критической нехваткой энергоресурсов — в частности, нефти.

Несмотря на ситуацию, мировая экономика в целом пока не испытывает серьезных проблем. В крупных странах, таких как Китай, есть свои стратегические нефтехранилища, которые способны обеспечить потребности на срок от трех месяцев до полугода, — сказал Толмачев.

По его словам, Китай — крупнейший «клиент» терминала на иранском острове Харк, который собираются захватить США. Однако в случае перебоев с поставками иранской нефти Пекин может переключиться на российскую, добавил он. Тегеран же продолжит сопротивляться внешней агрессии, уверен парламентарий.

Независимо от объемов добычи нефти, Иран может получать финансирование через кредиты, авансовые платежи от Китая и другие механизмы. Однако гораздо важнее внутренняя политическая стабильность. Пока народ поддерживает правительство, страна способна вести войну длительное время, — считает политик.

Ранее стали известны неожиданные детали секретного совещания США по Ирану. В его ходе было установлено, что ядерное оружие Исламской республики не является военной целью Вашингтона. Это кардинально отличается от позиции, которую Белый дом озвучивал публично.