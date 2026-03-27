Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 17:38

«Полная чушь!»: Евросоюз раскритиковали после обмана США

Филиппо: закупку Евросоюзом оружия для Киева можно назвать чушью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал Евросоюз после новости о том, что Соединенные Штаты перенаправили на Ближний Восток оружие, изначально предназначенное для Вооруженных сил Украины. По его словам, это пустая трата денег.

США собираются использовать в конфликте на Ближнем Востоке оружие, которое европейские страны закупили для вооружения Украины, между прочим! Вот и все! Молодцы, ЕС! Какая полная чушь! Какая трата денег! — написал Филиппо.

Политик также призвал прекратить выделять средства и поставлять оружие Украине, назвав происходящее безумием и скандальными программами, которые необходимо остановить.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что переброска американских систем ПВО на Ближний Восток стала серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, без современных систем противовоздушной обороны вести эффективные боевые действия практически невозможно.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.