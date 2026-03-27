Стало известно о трагической гибели футболистки в автомобильной аварии Австрийская футболистка Александра Вимме погибла в автомобильной аварии

В Австрии в возрасте 20 лет трагически погибла футболистка Александра Вимме, сообщила пресс-служба клуба «Блау-Вайс Линц». Спортсменка стала жертвой автомобильной аварии. Трагедия произошла накануне, 26 марта.

Футбольный клуб «Блау-Вайс Линц» скорбит о потере Александры Виммер, игрока «Федерации футбола Линца», которая трагически погибла вчера в автокатастрофе, — говорится в заявлении.

