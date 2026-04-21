«Бросал трубки»: Казанский о первой встрече с комментатором Уткиным

Комментатор Первого канала Денис Казанский рассказал, что в начале карьеры бросал трубки от журналиста Василия Уткина, поскольку не мог выдержать напряжения разговора. В интервью NEWS.ru он назвал коллег Уткина и Юрия Розанова своими старшими товарищами.

Еще при первой встрече, когда я работал в Липецке, перегонял свои сюжеты на «НТВ-Плюс». Он брал трубку, я ее бросал, потому что не мог выдержать напряжение разговора с Васей. Сейчас это сложно представить. Конец 90-х — это пик популярности. В спортивной сфере даже близко ничего подобного не было и не будет, как Вася в конце 90-х. Мы с ними дружили, они были моими старшими товарищами. Не то чтобы мы пошли пиво попить. Хотя с Васей можно. Но не пиво. Самое главное — в профессии таких людей не осталось. Очень жаль,— сказал Казанский.

Он заявил, что Юрий Розанов и Уткин вывели его в профессию. По мнению Казанского, оба оставили большой след в комментировании. Розанов скончался в ночь на 3 марта 2021 года. Он ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Уткин умер 19 марта 2024 года из-за проблем с сердцем.

Ранее комментатор заявил, что пока не дорос до такого уровня, чтобы открывать собственную школу журналистики. По мнению Казанского, подобные мысли появляются у людей в момент, когда они заканчивают профессиональную деятельность и им нечего больше сказать.