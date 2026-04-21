Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 10:00

«Бросал трубки»: Казанский о первой встрече с комментатором Уткиным

Казанский рассказал, что в начале карьеры не выдерживал разговоры с Уткиным

Василий Уткин на премьере фильма «Хороший мальчик» в кинотеатре «Москва» Василий Уткин на премьере фильма «Хороший мальчик» в кинотеатре «Москва» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Комментатор Первого канала Денис Казанский рассказал, что в начале карьеры бросал трубки от журналиста Василия Уткина, поскольку не мог выдержать напряжения разговора. В интервью NEWS.ru он назвал коллег Уткина и Юрия Розанова своими старшими товарищами.

Еще при первой встрече, когда я работал в Липецке, перегонял свои сюжеты на «НТВ-Плюс». Он брал трубку, я ее бросал, потому что не мог выдержать напряжение разговора с Васей. Сейчас это сложно представить. Конец 90-х — это пик популярности. В спортивной сфере даже близко ничего подобного не было и не будет, как Вася в конце 90-х. Мы с ними дружили, они были моими старшими товарищами. Не то чтобы мы пошли пиво попить. Хотя с Васей можно. Но не пиво. Самое главное — в профессии таких людей не осталось. Очень жаль,— сказал Казанский.

Он заявил, что Юрий Розанов и Уткин вывели его в профессию. По мнению Казанского, оба оставили большой след в комментировании. Розанов скончался в ночь на 3 марта 2021 года. Он ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Уткин умер 19 марта 2024 года из-за проблем с сердцем.

Ранее комментатор заявил, что пока не дорос до такого уровня, чтобы открывать собственную школу журналистики. По мнению Казанского, подобные мысли появляются у людей в момент, когда они заканчивают профессиональную деятельность и им нечего больше сказать.

Спорт
комментаторы
Денис Казанский
Василий Уткин
Виктор Байбаков
В. Байбаков
Кирилл Николаев
К. Николаев
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.