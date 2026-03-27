27 марта 2026 в 17:43

Российский экс-футболист оценил предстоящих соперников национальной команды

Хомуха: сборной России ничего не дадут матчи с Никарагуа и Мали

Тренировка сборной России по футболу на базе в Четуке перед товарищеским матчем между сборными России и Никарагуа Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Матчи против Никарагуа и Мали ничего не дадут сборной России, заявил «Чемпионату» экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха. Он отметил, что в играх с такими соперниками сложно оценить уровень российской национальной команды.

Побьет ли Россия рекорд? Сомневаюсь. Вряд ли они забьют 11 мячей Никарагуа. Ожидания такие, что соперники будут значительно уступать нам в классе, по уровню игры. С точки зрения информативности, мне кажется, что эти матчи сборной России ничего не дадут. Одно дело, когда к тебе приезжают южноамериканские сборные и привозят составы, приближенные к основным. Но когда ты играешь с такими командами, как Бруней? Выводы по этим матчам с точки зрения оценки игроков нашей сборной сложно сделать, — сказал Хомуха.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта в Краснодаре россияне сыграют с Никарагуа, а 31-го — с Мали в Санкт-Петербурге. Известно, что в играх не смогут принять участие два футболиста: Игорь Дивеев пропустит встречи из-за синусита, а чуть ранее стало известно об исключении из заявки полузащитника Алексея Батракова. Полузащитник прошел медицинское обследование в расположении сборной России, где выявилось небольшое повреждение после матча с «Акроном».

