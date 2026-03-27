27 марта 2026 в 16:32

Полковник назвал одну из главных особенностей массированных атак ВСУ

Полковник Баранец: ВСУ взяли за основу удары по металлургии и энергетике России

Фото: Социальные сети
ВСУ взяли за основу удары по металлургии и энергетике России, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, выбор таких целей демонстрирует стратегию Украины, направленную на нанесение долгосрочного ущерба экономике и обороноспособности страны.

В последние месяцы одной из главных особенностей массированных атак украинских дронов стали удары по энергетической и металлургической системе РФ. Понятно, что если противник бьет по таким целям, то он хочет вырубить и металлопроизводство, и энергетику, и логистику. ВСУ взяли это за основу. Люди спрашивают: как это так, до Ленинградской области дроны долетают? Оказалось, запускались они из региона. Понятно, что делали это предатели, изменники родины, — пояснил Баранец.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что правительство региона перешло на круглосуточный режим работы из-за ежедневных атак украинских беспилотников. По его словам, удары ВСУ по объектам промышленности и транспортной инфраструктуры продолжаются с 22 марта.

Дмитрий Бугров
Александр Ефимов
Наталья Наволоцкая
