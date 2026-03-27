Социологи ответили, как уровень образования родителей влияет на детей

Дети родителей с высоким уровнем образования чаще достигают успехов в учебе, сообщает Readovka.news со ссылкой на исследование социологов из НИУ ВШЭ. Специалисты проанализировали образовательный путь учившихся в 11-м классе в 2013–2014 годах.

Сообщается, что исследователи проанализировали детей, чьи родители имели высшее образование. Согласно данным анализа, в 2013-2014 годах около 62% планировали поступить в вузы, 19% — в магистратуру, 14% — в среднее профобразование, 4% — ограничиться школьной программой.

Также специалисты установили, что уровень образования родителей не является единственным фактором, определяющим успешное поступление в вуз. По мнению исследователей, влияние также оказывают уровень дохода семьи и место проживания.

Ранее профессор Людмила Подымова заявила, что так называемое клиповое мышление детей требует пересмотра структуры занятий в школах для их успешного обучения. Она также предложила чередовать виды деятельности и чаще прибегать к визуализации.