27 марта 2026 в 16:27

Пожар охватил склады российского научно-технического испытательного центра

Склады научно-технического испытательного центра загорелись в подмосковной Дубне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В подмосковной Дубне произошло возгорание на территории научно-технического испытательного центра, сообщили в ГКУ «Мособлпожспас». Огонь охватил складские помещения учреждения, расположенного в Дубненском округе.

К ликвидации пожара привлечены специалисты 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас», а также сотрудники федерального ведомства. Спасатели и пожарные продолжают работать на месте происшествия.

В ведомстве призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать нештатных ситуаций. Обстоятельства возникновения огня в складских помещениях уточняются.

Ранее сообщалось, что пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Ростовской области охватил три здания. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, к тому же в МЧС сообщали об угрозе распространения огня.

Также 23 марта в центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в административном здании на 5-й Советской улице. В бизнес-центре вспыхнул пожар, которому из-за сложности работ присвоен дополнительный номер 1-бис.

