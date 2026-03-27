«Есть порох в пороховницах»: хоккейный агент оценил хет-трик Овечкина в НХЛ

У 40-летнего российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина есть еще порох в пороховницах, заявил «Чемпионату» агент Шуми Бабаев. Так он прокомментировал хет-трик форварда в матче против «Юты». По мнению агента, Овечкин снова показал свое мастерство.

Поздравляю Александра Овечкина с хет-триком и желаю двигаться теми же темпами дальше, продолжать радовать нас. Хорошо, что у человека в 40 лет есть порох в пороховницах. Он в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм и мастерство, — сказал Бабаев.

Овечкин забросил 926 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет. На счету легендарного канадца 1016 голов.

Ранее Овечкин забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Хет-трик стал для 40-летнего форварда 34-м в заокеанской карьере. Последний раз три гола в одном матче Овечкин забивал 21 ноября — тогда он трижды поразил ворота «Монреаля» (8:4).