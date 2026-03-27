Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 17:34

«Есть порох в пороховницах»: хоккейный агент оценил хет-трик Овечкина в НХЛ

Агент Бабаев: Овечкин показал свое мастерство, сделав хет-трик в матче с «Ютой»

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

У 40-летнего российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина есть еще порох в пороховницах, заявил «Чемпионату» агент Шуми Бабаев. Так он прокомментировал хет-трик форварда в матче против «Юты». По мнению агента, Овечкин снова показал свое мастерство.

Поздравляю Александра Овечкина с хет-триком и желаю двигаться теми же темпами дальше, продолжать радовать нас. Хорошо, что у человека в 40 лет есть порох в пороховницах. Он в очередной раз продемонстрировал свой профессионализм и мастерство, — сказал Бабаев.

Овечкин забросил 926 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в плей-офф. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в регулярках и играх на вылет. На счету легендарного канадца 1016 голов.

Ранее Овечкин забросил три шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Хет-трик стал для 40-летнего форварда 34-м в заокеанской карьере. Последний раз три гола в одном матче Овечкин забивал 21 ноября — тогда он трижды поразил ворота «Монреаля» (8:4).

Александр Овечкин
НХЛ
рекорды
нападающие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.