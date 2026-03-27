Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ впервые за четыре месяца

Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ против «Юты»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вновь напомнил о себе голевой феерией. В гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» российский нападающий забросил три шайбы.

Этот хет-трик стал для 40-летнего форварда 34-м в заокеанской карьере. Последний раз три гола в одном матче Овечкин забивал 21 ноября — тогда он трижды поразил ворота «Монреаля» (8:4).

С каждым новым достижением легендарный снайпер продолжает приближаться к рекорду Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Пока это достижение остается одной из главных целей в его карьере.

До этого стало известно, что Овечкин может побить еще один рекорд Гретцки, если ему позволит здоровье и он продлит контракт с клубом. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что в этом сезоне это маловероятно.

Ранее бывший госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в юности восхищался советским хоккеистом Владиславом Третьяком. По словам политика, именно этот спортсмен оказал на него сильное впечатление в детстве. Сам же Третьяк считает, что основное спортивное событие 2025 года — это рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».