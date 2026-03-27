Последствия украинской атаки настигли жителя Раменского спустя 1,5 года Жителю Раменского удалили осколок из глаза через 1,5 года после атаки БПЛА

Житель Раменского был экстренно госпитализирован с жалобами на боли и рези в правом глазу, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. В зрительном органе мужчины нашли стекло. По словам самого пациента, осколок попал ему в глаз 1,5 года назад во время атаки дрона.

Операция прошла успешно, и остроту зрения на правом глазу удалось восстановить на 80%, — отметил заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.

Уточняется, что мужчине частично удалили стекловидное тело и поврежденный хрусталик глаза. Он был заменен на искусственную линзу.

