27 марта 2026 в 14:22

Последствия украинской атаки настигли жителя Раменского спустя 1,5 года

Жителю Раменского удалили осколок из глаза через 1,5 года после атаки БПЛА

Житель Раменского был экстренно госпитализирован с жалобами на боли и рези в правом глазу, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области. В зрительном органе мужчины нашли стекло. По словам самого пациента, осколок попал ему в глаз 1,5 года назад во время атаки дрона.

Операция прошла успешно, и остроту зрения на правом глазу удалось восстановить на 80%, — отметил заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.

Уточняется, что мужчине частично удалили стекловидное тело и поврежденный хрусталик глаза. Он был заменен на искусственную линзу.

Ранее в Свердловской областной клинической больнице № 1 сообщили о проведении сложного многоэтапного вмешательства для спасения 32-летней жительницы Екатеринбурга от тяжелого паразитарного заболевания. Медики диагностировали у пациентки эхинококкоз, обнаружив кисту размером 11 сантиметров в печени и шестисантиметровое образование в легком.

Кроме того, в столичной клинике РДКБ Минздрава России хирурги извлекли инородное тело из дыхательных путей 11-летнего мальчика, доставленного в экстренном порядке из Калининградской области. Врачи применили оптические щипцы для проведения малотравматичного вмешательства.

