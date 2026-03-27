Друг Зеленского исчез после «доверительной беседы» с НАБУ

Друг Зеленского Корявченков сбежал с Украины в Испанию после допроса в НАБУ

Друг президента Украины Владимира Зеленского и бывший актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков, известный как Юзик, сбежал в Испанию, передает «Украинская правда» со ссылкой на источник. Это произошло на следующий день после допроса в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по делу о взятках.

Господин Юзик, он же <...> депутат и бывший актер студии «Квартал 95», выехал из страны, — подчеркнул источник.

Корявченков стал фигурантом резонансного дела, связанного с незаконными выплатами депутатам за голосования. Согласно информации, он входит в число шести нардепов, которые точно проходят по этому делу, наряду с Игорем Негулевским, Михаилом Лабой, Евгением Пивоваровым и Ольгой Савченко. Незадолго до требования явиться на допрос Корявченков уехал с Украины, но вернулся.

Ранее НАБУ подтвердило задержание бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Германа Галущенко. В ведомстве уточнили, что его остановили при попытке покинуть территорию страны. Освобожденный от должности министр проходит по скандальному делу бизнесмена Тимура Миндича.

Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Суд не встал на сторону бывшей жены Товстика по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Россиянин попал в больницу с ОРВИ и умер после ранения в шею
Ректор МГИМО оценил результаты программы переподготовки ветеранов СВО
«Если оправдает репутацию»: в США запаниковали из-за чудо-оружия России
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

