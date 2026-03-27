Друг Зеленского исчез после «доверительной беседы» с НАБУ Друг Зеленского Корявченков сбежал с Украины в Испанию после допроса в НАБУ

Друг президента Украины Владимира Зеленского и бывший актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков, известный как Юзик, сбежал в Испанию, передает «Украинская правда» со ссылкой на источник. Это произошло на следующий день после допроса в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по делу о взятках.

Господин Юзик, он же <...> депутат и бывший актер студии «Квартал 95», выехал из страны, — подчеркнул источник.

Корявченков стал фигурантом резонансного дела, связанного с незаконными выплатами депутатам за голосования. Согласно информации, он входит в число шести нардепов, которые точно проходят по этому делу, наряду с Игорем Негулевским, Михаилом Лабой, Евгением Пивоваровым и Ольгой Савченко. Незадолго до требования явиться на допрос Корявченков уехал с Украины, но вернулся.

Ранее НАБУ подтвердило задержание бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Германа Галущенко. В ведомстве уточнили, что его остановили при попытке покинуть территорию страны. Освобожденный от должности министр проходит по скандальному делу бизнесмена Тимура Миндича.