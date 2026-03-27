Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 17:07

Оскароносный режиссер пополнил реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов режиссера Таланкина и журналистку Скорикову

Павел Таланкин после получения премии «Оскар» Павел Таланкин после получения премии «Оскар» Фото: IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Кинорежиссер, получивший премию «Оскар», Павел Таланкин внесен в перечень лиц, признанных в России иностранными агентами, следует из данных, опубликованных Министерством юстиции РФ. Помимо него, в соответствующий перечень добавлена журналистка Марина Скорикова.

Скорикова принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. <...> Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, а также в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — сказано в сообщении.

Ранее суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о ВС РФ. Следствие установило, что осужденная, находясь за пределами страны, размещала в Сети недостоверные сведения о ходе СВО.

Прежде прокуратура заочно запросила 400 часов обязательных работ для рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант проходит по делу о нарушении закона об иностранных агентах.

Россия
Минюст РФ
иноагенты
списки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Бывшая жена Товстика потерпела фиаско в суде по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Россиянин попал в больницу с ОРВИ и умер после ранения в шею
Ректор МГИМО оценил результаты программы переподготовки ветеранов СВО
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.