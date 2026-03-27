Оскароносный режиссер пополнил реестр иноагентов

Кинорежиссер, получивший премию «Оскар», Павел Таланкин внесен в перечень лиц, признанных в России иностранными агентами, следует из данных, опубликованных Министерством юстиции РФ. Помимо него, в соответствующий перечень добавлена журналистка Марина Скорикова.

Скорикова принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. <...> Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, а также в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — сказано в сообщении.

Ранее суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о ВС РФ. Следствие установило, что осужденная, находясь за пределами страны, размещала в Сети недостоверные сведения о ходе СВО.

Прежде прокуратура заочно запросила 400 часов обязательных работ для рэпера Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант проходит по делу о нарушении закона об иностранных агентах.