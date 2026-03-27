Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 16:53

Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного

Адвокат Салкин: формально не запрещено оформлять отпуск вместо больничного

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Формально сотрудникам не запрещено оформлять отпуск вместо больничного, заявил RT адвокат Михаил Салкин. Однако на практике при таком раскладе у работодателя могут возникнуть затруднения, предупредил юрист.

Если больничный лист открыт, то отправиться в отпуск уже не получится. Это можно сделать, только если работник не обращался к врачу или при обращении не просил оформлять листок нетрудоспособности, — объяснил Салкин.

Помимо этого, важно учитывать, что работодателю будет сложно отправить человека в отпуск день в день, поскольку это будет нарушение с его стороны. Дело в том, что отпускные должны быть выплачены до того, как человек уйдет на отдых, пояснил эксперт.

Юрист также отметил, что график отпусков утвержден работодателем. Он вовсе не обязан предоставлять отпуск вне согласованного периода.

Ранее юрист Наталья Свечникова заявила, что работодатель может принудительно отправить сотрудника в ежегодный оплачиваемый отпуск по графику, если тот наотрез отказывается от этого. Это возможно, в случае если у работника нет специальных оснований для переноса отдыха, в том числе больничного.

адвокаты
отпуска
больничные
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.