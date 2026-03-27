Стало известно, где похоронят актера Тихона Котрелева

Прощание с российским актером, сценаристом и режиссером Тихоном Котрелевым состоится в это воскресенье, 29 марта, сообщил в социальных сетях сын артиста Петр Котрелев. Котрелев будет похоронен на Ваганьковском кладбище. Актер умер 25 марта из-за продолжительной болезни.

Отпевание папы, Тихона Котрелева, будет в воскресенье, 29 марта, в 12:00. В Покровском храме по адресу: ул. Нижняя Красносельская, 12. Сами похороны пройдут на Ваганьковском кладбище. Будем всем очень рады, — говорится в публикации.

