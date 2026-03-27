Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 17:09

Стало известно, где похоронят актера Тихона Котрелева

Актер Тихон Котрелев будет похоронен на Ваганьковском кладбище

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Прощание с российским актером, сценаристом и режиссером Тихоном Котрелевым состоится в это воскресенье, 29 марта, сообщил в социальных сетях сын артиста Петр Котрелев. Котрелев будет похоронен на Ваганьковском кладбище. Актер умер 25 марта из-за продолжительной болезни.

Отпевание папы, Тихона Котрелева, будет в воскресенье, 29 марта, в 12:00. В Покровском храме по адресу: ул. Нижняя Красносельская, 12. Сами похороны пройдут на Ваганьковском кладбище. Будем всем очень рады, — говорится в публикации.

Ранее актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет на Гавайях. Он получил широкую известность благодаря фильмам о боевых искусствах и боевикам 1980-х годов. Позже он стал особенно популярен после роли Корделла Уокера в сериале «Уокер, техасский рейнджер». В последние десятилетия актер почти не снимался, появляясь лишь в отдельных второстепенных ролях, в том числе в фильме «Неудержимые-2», вышедшем в 2012 году.

До этого стало известно, что супруга актера Олега Басилашвили Галина Мшанская, ведущая петербургского телевидения, умерла в возрасте 91 года. Телеведущая Ника Стрижак написала в соцсетях, что ее коллега запомнилась как яркая, строгая и величественная работница телевидения, создавшая большое количество программ с участием мировых звезд.

актеры
артисты
умершие
похороны
кладбища
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.