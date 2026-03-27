27 марта 2026 в 16:46

В России заговорили о переломе негативной тенденции в кибермошенничестве

Володин заявил об эффективности принятых мер по борьбе с кибермошенниками

Меры по борьбе с кибермошенничеством, принятые Госдумой, доказывают свою эффективность, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся на сайте ГД, в России удалось «переломить негативную тенденцию», когда из года в год количество киберпреступлений росло.

По данным правоохранительных органов, их число в прошлом году уменьшилось на 12,5% — с 755 тыс. до 643 тыс. случаев. Видим, что принятые ранее Государственной думой нормы работают на практике, — подчеркнул Володин.

Спикер ГД уточнил, что депутаты продолжают усиливать защиту россиян от аферистов. Для противодействия преступности в цифровой среде с 2025 года принято уже 11 федеральных законов. На рассмотрении находится еще три законопроекта, все они приняты в первом чтении.

Ранее стало известно, что в России более 3 млн сим-карт выведено из теневого оборота в 2025 году. Как заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, ведомство продолжает выявлять нелегальные каналы связи. Также он сообщил о блокировке порядка 1,5 тыс. IP-адресов, используемых для противоправной деятельности.

Вячеслав Володин
кибермошенничество
Госдума
Россия
